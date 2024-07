Blow Out | Rewind – “Waterworld” di Kevin Reynolds

In occasione dell’uscita in sala del primo capitolo di “Horizon – An American Saga” ci siamo rivisti il film che ha fatto capire a Kevin Costner che forse era meglio concentrarsi sul western!

Passato alla storia come il flop commerciale che ha rallentato bruscamente la carriera dell’attore statunitense, “Waterworld” è un film che per certi aspetti fa acqua da tutte le parti: ha avuto una storia produttiva molto travagliata e narrativamente non sa bene che direzione prendere. Eppure, al netto di tutte le ingenuità possibili, resta ancora oggi una delle visioni cinematografiche post-apocalittiche più iconiche di sempre, con quell’estetica un po’ raffazonata da blockbuster anni ’90 a cui non possiamo non voler bene.

Blow Out – frammenti di cinema è un podcast di critica cinematografica prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Radio City Trieste. Filmografie, correnti e suggestioni scomposte in piccoli frammenti, osservate da diversi punti di vista, spezzettate in tante minuscole parti.