Blow Out | Review – “Inside Out 2” di Kelsey Mann

Lo ammettiamo: alla notizia dell’uscita di “Inside Out 2” eravamo piuttosto in ansia! Un po’ perché era da qualche anno che la Pixar non riusciva a sorprenderci come aveva fatto durante la sua golden age; un po’ perché per noi il primo “Inside Out” rappresentava la summa assoluta di quell’idea di cinema con cui la Pixar ha rivoluzionato il settore dell’animazione.

Per fortuna siamo usciti dalla sala con una gioia ritrovata perché con “Inside Out 2” la Pixar è tornata a meravigliarci e a emozionarci come non accadeva veramente da tantissimo tempo.

Blow Out – frammenti di cinema è un podcast di critica cinematografica prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Radio City Trieste. Filmografie, correnti e suggestioni scomposte in piccoli frammenti, osservate da diversi punti di vista, spezzettate in tante minuscole parti.