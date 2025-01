Blow Out | Review – “Here” di Robert Zemeckis

Tratto dall’omonimo (e splendido) graphic novel di Richard McGuire, “Here” di Robert Zemeckis è un film che ci ha semplicemente folgorato. Un’opera sperimentale ma al tempo stesso anche emotivamente coinvolgente e travolgente, che dimostra ancora una volta di come il regista di “Ritorno al Futuro”, “Chi ha incastrato Roger Rabbit” e “The Walk” sia davvero un maestro assoluto quando si tratta di fondere racconto tradizionale/universale e ricerca tecnologica ed estetica più spinta.

“Here” è un film in cui cuore e cervello proseguono di pari passo e dove attraverso lo sguardo fisso di un’inquadratura vengono riflessi i frammenti di un viaggio indimenticabile.

