Michele Ducci: in ascolto “Even Before”

L’ex membro di M+A e Santii, Michele Ducci, che ha pubblicato il suo album di debutto da solista, SIVE, nel giugno 2024, torna con il suo ultimo lavoro, NUBA Live Tape, in uscita in formato digitale il 24 gennaio 2025 per Monotreme Records.

Come suggerisce il nome, l’album è stato registrato dal vivo in studio.

Il brano “Even Before”, tratto dall’album, uscirà ufficialmente su tutte le piattaforme il 22 Gennaio ed è accompagnato da un bellissimo video creato dall’artista stesso e da Letizia Mandolisi.

Dice Michele Ducci: Ho riflettuto a lungo sull’assoluto del cambiamento: si dà come una prospettiva rovesciata, come nelle intuizioni sugli studi sull’icona di Pavel Florenskij. Io e Letizia abbiamo disegnato il video a mano. È una sorta di gemello della canzone: una paraeidolia cosmica… l’esperienza che si fa sentire in primo piano come una processione di volti ancora in corso: un ritornello: coesistenza di passato e presente, un passato che insiste nel presente e che, passando, porta qualcosa di completamente nuovo. La canzone come paraeidolia paramnestica dell’evoluzione creatrice e dello slancio vitale. Tutto il mio lavoro è su questo.