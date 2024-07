ANDREA SILVIA GIORDANO / FANNY METEIER, Sorry Babe, I Have Weird Legs

Andrea Silvia Giordano e Fanny Meier, rispettivamente piemontese e parigina, sono due musiciste che, incontratesi durante una loro residenza artistica, hanno da subito percepito una vicinanza, una potenziale commistione che le ha portate ad elaborare queste sedici miniature sonore, creando un giardino immaginario dinamico e colorato. Vocalist e multistumentista la prima, tubista e performer la seconda, fabbricano un mondo che potremo definire messiaenico se gli uccelli, dopo la cura plunderfonica subita da Økapi, venissero contattati dalle due musiciste con una sorta di codice segreto e condiviso. Ma non solo il mondo volatile viene interrogato ed approcciato in questi sketch: l’intera natura, colorata e rigogliosa, sembra esprimersi in una glottolalia melodiosa che trascende il significato per raggiungere un’armonia magica.

Non solo le gambe sono bizzarre, bensì l’intento del disco e del contesto d’azione, ma quel che conta è un’espressività che non è mai escludente, ma che riesce ad incuriosire, ad approfondire e a scavare in brani materici e sincopati, brillanti e in grado di ricaricarci, proprio come una sosta in un parco o in un’oasi naturale, bestioline umane e animali al seguito. A tratti mi è sembrato di sentire un Justice Yeldham felice e colorato, e solo per l’associazione scatenata questo dischetto sarà da tenersi stretto…