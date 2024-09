ULTRAVOX, Lament

Eccoci arrivati a quella che considero l’ultima ristampa deluxe che vale la pena comprare per quanto riguarda gli Ultravox. Originariamente Lament uscì il 6 aprile 1984 e portò una serie di cambiamenti importanti all’interno del gruppo: fu l’album prima della partecipazione al Live Aid, quello prima dell’inizio della carriera solista di Midge Ure e quello dove la band decise di prodursi da sola, dopo avere lavorato con dei veri vati della produzione musicale come Conny Plank (David Bowie, Brian Eno, Kraftwerk, Can, NEU!, Killing Joke, Eurythmics…) e George Martin (Beatles, ma pure America, Mahavishnu Orchestra, Kate Bush, Phil Collins…). Avendo carta bianca, gli Ultravox cercarono di sperimentare nove soluzioni facendosi forti di quello che avevano imparato durante le varie sessioni di registrazione degli album precedenti. Ci riuscirono? Non del tutto: musicalmente l’album è meno omogeneo rispetto a Rage In Eden o Quartet, questo – sperimentazioni a parte – anche perché Midge Ure decise di connettersi con le proprie radici scozzesi e di includere degli elementi melodici cari alla musica celtica (“Man Of Two Worlds” ha degli inserti vocali in gaelico, ad esempio). Anche il titolo dell’album fa rifermento alla tradizione scozzese del lamento/lamentazione dopo la dipartita di una persona cara. In questo caso, il lamento era un modo per denunciare l’escalation degli armamenti nucleari. Esempio lampante è il video di “Dancing With Tears In My Eyes”, che inizia con un allarme per un’imminente esplosione del reattore di una centrale nucleare. Lo stesso timore era condiviso da diversi musicisti, ad esempio, nello stesso anno uscì “Two Tribes” dei Frankie Goes To Hollywood, nel quale video vediamo due rappresentanti degli USA e della Russia combattere in un ring fatto di terra arida. Video che, tra l’altro, finisce con l’esplosione del globo terrestre.

La lavorazione del disco non fu facile e acuii certe tensioni all’interno degli Ultravox, che si fecero convincere dai discografici che era meglio “lasciare andare” il batterista Warren Cann.

Ure decise anche di spingere fino in fondo l’acceleratore del pop da classifica con il singolo “Love’s Great Adventure”, probabilmente influenzato dal fatto che aveva già in corso la scrittura di “Do They Know It’s Christmas”, pezzo simbolo del Live Aid, insieme a Bob Geldof.

Tracklist

CD1: LAMENT [ORIGINAL 1984 ANALOG MASTER]: White China/One Small Day/ Dancing With Tears In My Eyes /Lament /Man of Two Worlds/Heart of The Country/When The Time Comes/A Friend I Call Desire

CD2: LAMENT [STEVEN WILSON STEREO MIX]: White China/One Small Day/Dancing With Tears In My Eyes /Lament /Man of Two Worlds/Heart of The Country/When The Time Comes/A Friend I Call Desire/Easterly/Building/Love’s Great Adventure

CD3: LAMENT [Extended Re-Mix]: White China [Extended Re-Mix]/One Small Day [Extended Re-Mix]/Dancing With Tears In My Eyes [Blank & Jones so8os Reconstruction]/Lament [Moby Remix]/Man of Two Worlds [Extended Re-Mix]/ Heart of The Country [Extended Re-Mix]/When The Time Comes [Steven Wilson 12” Re-Mix]/A Friend I Call Desire [Steven Wilson 12” Re-Mix] (questa è stata una bella sorpresa, perché i pezzi suonano sempre anni 80, ma con un’attitudine leggermente dance che gli da un’aria nuova)

CD4: LAMENT [Single Mixes/B-Sides/Rarities]: One Small Day [U.S. Single Edit]/ Easterly/Dancing With Tears In My Eyes [Single Version]/Building/One Small Day [U.S. Club Version]/Lament [Single Version]/Heart of The Country [Instrumental]/ Love’s Great Adventure/White China [Live at Hammersmith Odeon, June 1984]/ Man of Two Worlds [Instrumental]/White China [Rough Mix]*/Lament [Backing Track]*/Man of Two Worlds [Monitor Mix]*/Dancing With Tears In My Eyes [Piano Version]*/Love’s Great Adventure [Work In Progress]*/Threads 1*/Threads 2 [Love’s Great Adventure Theme]*/Rivets

CD5: LAMENT [The 1984 EXTENDED RE-MIXES]: One Small Day [Special Re-Mix]/ One Small Day [Special Extra Re-Mix Extra]/White China [Special Re-Mix]/Dancing With Tears In My Eyes [Special Re-Mix]/Dancing With Tears In My Eyes [Extended]/ Lament [Extended Version]/Heart of The Country [Unedited Special Re-Mix]*/ Love’s Great Adventure [Extended Version]/One Small Day [Final Mix] (per la versione CD uscita al tempo vennero fatte delle versioni estese di diversi pezzi, qui presenti insieme a delle versioni di pre-produzione e remix)

CD7: SET MOVEMENTS: Hammersmith 1984 [Pt.I]: Man of Two Worlds*/Passing Strangers*/We Stand Alone*/New Europeans*/I Remember (Death In The Afternoon)*/Visions In Blue*/Heart of The Country*/Western Promise*/Vienna* (nuovo mix del concerto completo “Set Movements” tenuto all’Hammersmith Odeon nel 1984 PT.1)

CD8: SET MOVEMENTS: Hammersmith 1984 [Pt.II]: Reap The Wild Wind*/We Came to Dance*/White China*/One Small Day*/Hymn*/The Voice* /Lament*/Dancing With Tears In My Eyes*/ All Stood Still* (nuovo mix del concerto completo “Set Movements” completo tenuto all’Hammersmith Odeon nel 1984 Pt.2)

DVD [Audio Only]: Lament/B-sides: Steven Wilson Mix*/DTS 24/96 5.1 Surround Mix/DOLBY AC3 5.1 Surround Mix/24/96 LPCM Stereo. Lament/B-Sides: Original 1984 Mixes: 24/96 LPCM Stereo Mix.

*versioni mai uscite.