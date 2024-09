Torna Murcof, c’è un nuovo brano in ascolto

Non troppo prolifico negli ultimi anni, Fernando Corona (Murcof), messicano che vive in Spagna, è stato a suo tempo uno dei prediletti delle riviste di musica per come univa varie galassie dell’elettronica, dell’avanguardia e la musica classica, tanto che lo si trovava in giro per il mondo su tutti i cartelloni dei principali festival di settore (ad esempio il Mutek).

Twin Color – Vol 1 esce il 15 novembre per Infiné Music ed è più nostalgico, legato agli anni Ottanta e ai sintetizzatori analogici anziché solo al laptop. Twin Color vede (di nuovo) la collaborazione con l’artista di Bruxelles Simon Geilfus, che ha immaginato un universo visivo a completamento della musica.

In ascolto è stata messa “All These Worlds Part II”.