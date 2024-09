The Body: esce The Crying Out Of Things e questa è “End Of Line”

Da una ventina d’anni (o danni) il chitarrista/vocalist Chip King e il percussionista (e addetto alla parti elettroniche) Lee Buford cercano di dire la loro in campo estremo, anche attraverso molte collaborazioni. The Crying Out Of Things, prodotto e registrato con Seth Manchester, esce per Thrill Jockey l’8 novembre e solo a nome loro, anche se il comunicato stampa menziona ospiti che hanno già familiarità con la band: il vocalist Ben Eberle, Dan Blacksburg (corno) e Felicia Chen aka Dis Fig, che con loro ha lavorato a Orchards Of A Futile Heaven.

The Crying Out of Things by the body

am home

am alone

am blank

all hopes tortured

left alone

how the work was

if it left you empty

or if it left you fulfilled

remain with bitter resentment

in a world moving on removed

all fear

left in dark

no kin

comfort secondary

empty days

no visitor

no future