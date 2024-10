The Body: in ascolto “Removal” dall’imminente The Crying Out Of Things

La band, insieme a Dis Fig, si farà Bologna il 16/10 (datona con Uniform e Bad Breeding), Milano il 17, Torino il 18. Nel frattempo prosegue la promozione del nuovo album su Thrill Jockey, che deve uscire in data 8 novembre (qui la prima notizia). Ora in ascolto c’è anche “Removal”, ospite alla voce Ben Eberle, che già ha collaborato coi The Body. Emergono, come fa giustamente notare il comunicato stampa, i gusti eclettici dei due americani: in questo caso si sente in modo chiaro l’influenza dub.

The Crying Out of Things by the body