Belief Defect: il video di How To Kill Symbols

Dei Belief Defect vi avevamo parlato quando facevano i misteriosi. Ora pare si possa dire che sono i messicani Moe Espinosa (Hypoxia, Drumcell) e Luis Flores.

Il secondo album dei Belief Defect, Desire & Discontent, arriva più di sei anni dopo il debutto del duo, Decadent Yet Depraved. La batteria di Merlin Ettore, la voce di Anna Gartner e l’artwork di Juan Mendez (Silent Servant) sono i contributi esterni. Il singolo e il video musicale di “How to Kill Symbols” sono stati pubblicati da pochissimo e offrono un’anteprima dell’album, in uscita il 29 novembre di nuovo per Raster.