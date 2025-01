The Body e Dis Fig live ad Audiotree

Sarete tutti già iscritti, ma nel caso non lo sappiate Audiotree mette in mostra musicisti e band talentuosi da tutto il mondo. Originariamente creato per dare alle giovani band una piattaforma per essere viste e ascoltate, il canale Audiotree Music è diventato una pietra miliare nel mondo della musica. L’idea è catturare performance intime di artisti diversi in uno studio professionale senza alcun costo per loro.

The Body e Dis Fig sono stati protagonisti anche qui da noi lo scorso anno. Abbiamo parlato della loro collaborazione, li abbiamo visti all’Amplifest. Parallelamente, abbiamo anche recensito l’ultimo parto solista dei The Body. Inevitabile, dunque, segnalare questo bel documento video.