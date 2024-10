Novembre 2024 all’Astro Club (PN): tra gli altri Hackedepicciotto e Stormo

Questa la programmazione di Astro, Via Giacomo Puccini, 141 – Fontanafredda (PN). Necessaria la tessera.

31.10 – VELVET OPENING SEASON – ROCK HALLOWEEN PARTY!

Trentesima edizione della festa simbolo del Velvet, con costumi e danze sfrenate. Artisti in scaletta: Alice In Chains, Sonic Youth, Kyuss, Primus, Liars, Joy Division, Nirvana, CCCP, Blur, The Cure, Korn, Led Zeppelin, The Doors, Fontaines DC, Idles, Pearl Jam, The Smiths, Tool, Viagra Boys, Offspring, Depeche Mode, Editors, Who, Black Sabbath.

01.11 – VEUVE

Premiere del nuovo album Pole della band stoner/psych Veuve.

02.11 – HACKEDEPICCIOTTO

Performance di Alexander Hacke (Einstürzende Neubauten) e Danielle de Picciotto (Berlin Love Parade). Anche collaboratori nel progetto Ocean Club & Monika Werkstatt e membri della band Crime & The City Solution.

08.11 – HECATOMB 2024

Metal estremo con: Paediatrician, Ekbom, Feral Forms, Eutanoize, Alles feat. Geometrie Territoriali, PEM.

09.11 – PN DUB SOUND

Apertura della nuova stagione di PN Dub Sound con Murray Man da Birmingham e showcase della sua etichetta Mellow Vibes Records.

15.11 – LAMANTE + LYL

Progetto musicale di Giorgia Pietribiasi. Presentazione del primo disco In Memoria Di.

22.11 – MASSIMO SILVERIO

Concerto dell’artista Massimo Silverio, riconosciuto con recensioni positive da Rumore, Ondarock, RollingStone, Rockit, Impatto Sonoro, e altri.

23.11 – STORMO + SACROFUOCO + TƏTSUO

Serata di post-hardcore, screamo e post-metal con: Stormo, Sacrofuoco e Tetsuo.

29.11 – MOOON (NL)

Concerto della band olandese Mooon. Aprono i Lemon Lemon. DJ set prima e dopo il concerto con musica garage rock, psych, punk.