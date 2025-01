Monteceneri (post-rock, IT): il video di “Call Of The Void”

I Monteceneri sono una band milanese formatasi nel 2019. La loro formula produce la fusione tra post-rock ed elettronica. Dopo l’uscita nel 2021 dei singoli “Evo”, “Heimweh” e “Plan O”, il gruppo torna oggi con l’ep Due, registrato e mixato da Ruggero Catania e masterizzato da Mauro Andreolli presso lo studio das Ende der Dinge. Due verrà pubblicato il 24 Gennaio 2025 dall’etichetta Lady Lovely Label.

Call of the Void è il brano di apertura dell’ep ed esce oggi, accompagnato da un video diretto e montato da MAREC.

L’artista dichiara:

“Non è la prima volta che collaboro con i Monteceneri. I loro brani, caratterizzati da tempi lunghi e profondi, mi offrono l’opportunità di esplorare e creare piccoli cortometraggi che si trasformano in veri e propri viaggi musicali. Con Call of the Void, abbiamo preso tutto il tempo necessario per rendere omaggio all’immenso respiro della loro musica, ispirandoci a una scena tratta dal libro Oceano mare di Alessandro Baricco. In quella storia, c’era un uomo che dipingeva il mare usando il mare stesso; qui, invece, abbiamo immaginato un giovane ragazzo che disegna il lago con il lago.”