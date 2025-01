Maud The Moth: il video di “Despeñaperros”

Maud The Moth (la pianista, cantante e cantautrice spagnola residente in Scozia Amaya Lopez-Carromero) condivide il nuovo brano “Despeñaperros”, tratto dal suo prossimo album, The Distaff, che sarà pubblicato da The Larvarium (digitale + cd) e La Rubia Producciones (vinile), con Woodford Halse/Fenny Compton che contribuiranno con una versione in cassetta il 21 febbraio 2025.

“The Distaff” in particolare si riferisce al bastone o fuso su cui viene avvolta la lana o il lino per la filatura, e un oggetto che è stato storicamente utilizzato in molte culture come simbolo brandito dalla “donna virtuosa”, un ideale autoritario attorno al quale si coagulano molti dei traumi legati al femminile.

A proposito del brano, Maud The Moth dice: Despeñaperros è uno dei pilastri dell’universo di The Distaff. Un canyon e una riserva naturale con una geologia drammatica e un passato storico molto violento, il Passo di Despeñaperros è una porta d’accesso alla natura selvaggia. Il suo nome, che può essere tradotto come “dove i cani vengono gettati dalla scogliera”, ha origini poco chiare e ingrandisce l’aura leggendaria che questo posto ha agli occhi della coscienza collettiva spagnola. Siccome sono cresciute in un ambiente in cui la caccia e la crudeltà verso gli animali erano comuni e le sensibilità artistiche spesso ridicolizzate, Despeñaperros si è dispiegato nella mia immaginazione, trascendendo la sua reale posizione fisica, e riformandosi come un luogo quasi mitico per il sacrificio di coloro che sono percepiti come deboli, diversi, incompresi o semplicemente contro la tradizione.