LA FURNASETTA, Infernot

Ascoltati lo scorso anno insieme agli Scoliosisnoises Dept., i La Furnasetta tornano soli e male accompagnati, visti i featuring ingombranti che affollano Infernot. Iniziano subito con gli zingheri, gli eterni colpevoli secondo Katherine J. Junior, presi a cassate ritmiche sporche, coi suoni che sembrano fuoriuscire da un videogame irrancidito. Figli e fogli con assalti rap all’arma bianca insieme ai Fiorello Mannaia, rime urlate e doppie voci direttamente ringhiando, così, per fare brutto. Poi gallerie percorse da chitarre in solo, ritmiche ed echi a irrorare un vuoto buio: “La poesia scritta in quegli anni è una poesia di parole isolate nel silenzio. La musica tiene molto conto del silenzio” vocia una favella di donna e non possiamo che darle ragione. Simulacri electro ipnotici, voci e danze sinuose in “Fighetti E Tamarri”, con un certo retrogusto teutonic-dance che garba assai, anche se mi spiace per l’assenza di rasoiate noise e debbo accontentarmi del lamento vocale in calce al brano. “Passione Nera” dei Nerorgasmo vede sempre i Fiorello Mannaia con l’aggiunta di Perry Watt e il tutto torna attuale, con il punk e rap che si danno una mano hardcore sopra al vuoto. “Iceland In Dub” è litania sinuosa e accondiscendente, voce femminile che si aggrappa ai lobi delle orecchie con le sue moine, e beats che appaiono prendendoti a sberle, che viene rinforzata dalla seguente “Bad(ed)ass”.

Su “Caffè Nero Bollente” cantata da Gigi Finizio dei C.O.V. è difficile spendere parole, tanta è la bellezza che esprime: sarebbe possibile chiedere un duetto con la Fiorella su ‘sta musica? Poi un ritorno a “Cristo si è fermato ad Eboli”, alla piccola borghesia e all’eterno fascismo italiano, lanciato in una giostra di rumora che fa burla e brivido di parole smontandone il significato e mostrandone la pena. Ancora gang sulla traccia, con i The Tapes che vanno ad aggiungersi portando le lame a Fiorello Mannaia e Giygas, rime come bombe, voci come caricature e sangue e carne come sputi al microfono.

“Monferrato Radioattivo”, è tutto vero.