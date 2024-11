Akhet x Fondazione Morra presenta Halcyon Veil, con Rabit, Tato Au Miel e Eks

Qui l’evento su Facebook. Qui i biglietti.

Per l’ultimo evento del 2024, AKHET Edizioni, in collaborazione con la Fondazione Morra, è lieta di annunciare una serata straordinaria presso Casa Morra (Salita San Raffaele 20C). Giovedì 28 novembre, a partire dalle ore 20:00, si esibiranno in performance live Rabit da Houston, Texas, artista multidisciplinare e cofondatore dell’etichetta Halcyon Veil, Tati au Miel, compositrice e dj canadese di origini haitiane ed Eks, producer napoletano, co-fondatore di AKHET.

Prima delle performance gli ospiti avranno l’opportunità di visitare gli spazi museali dell’Archivio di Arte Contemporanea creato da Giuseppe Morra all’interno del prestigioso Palazzo Cassano Ayerbo d’Aragona. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’arte e nella cultura contemporanea, circondati da opere di rilievo internazionale.

La capienza è limitata e i posti sono disponibili fino a esaurimento.