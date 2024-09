Julie Christmas: il video di “The Ash”

Ragazze che ballano per ore, ragazzi in maschera che radunano orde immaginarie di vicini, amici e familiari in un flusso costante; sudore, muscoli, sangue, lacrime e luci fatate. Proprio come la canzone stessa, il video di “The Ash” è uno sguardo profondamente personale nella vita di ciascuno dei componenti della band. Derrick Belcham ci ha aiutato a catturare le belle e potenti persone che ci circondano in scorci che ci ricordano che l’individualità merita, come minimo, un momento di celebrazione.