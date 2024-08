In ascolto “Ore” degli Emptyset, tratta dalla compilation Cybernetics, Or Ghosts? (Subtext)

Sempre per festeggiare il suo ventesimo compleanno, Subtext pubblica un’antologia letteraria intitolata “Cibernetica o fantasmi? – Storie dal mito all’intelligenza artificiale” e una compilation di musica.

Curata dallo scrittore e artista britannico-nigeriano Michael Salu, l’antologia comprende quindici racconti scritti in risposta al fondamentale saggio di Italo Calvino del 1967, “Cibernetica e fantasmi”. In questo saggio Calvino tracciava lo sviluppo del linguaggio dalla mitologia a un futuro che avrebbe visto sorgere sistemi di scrittura automatica.

Curata da James Ginzburg di Subtext, la compilation contiene contributi di artisti attuali e futuri dell’etichetta, nonché di artisti che sono stati fondamentali per gli inizi dell’etichetta, come Roly Porter. In ogni caso, per trovare un secondo brano da mettere online, Ginzburg deve aver semplicemente aperto i file che ha sul computer, dato che si tratta di “Ore”, un inedito dei suoi Emptyset.