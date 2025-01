Il ritorno degli Amenra: in ascolto “Heden”

Rimaneggiamo il comunicato stampa Relapse.

Gli Amenra tornano con due ep intitolati rispettivamente De Toorn e With Fang And Claw: ciascuno di questi ep ha paesaggi sonori distinti, approcci alla composizione e peso emotivo. Il risultato è un viaggio in due parti attraverso gli inizi grezzi e viscerali di Amenra e uno sguardo al futuro della band in chiave cinematografica.

Con De Toorn finiamo ciò che abbiamo iniziato con De Doorn nel 2019, commenta il cantante degli Amenra, Colin H. Van Eeckhout. Ci siamo avvicinati il più possibile al nostro patrimonio culturale e abbiamo offerto al mondo uno sguardo su da dove proveniamo veramente. Con l’artwork siamo tornati agli inizi della band, MASS I. L’interpretazione artistica di Aline Gorsen ci ha proiettato in un mondo desolato.

Mathieu Vandekerckhove (chitarra): Con De Toorn portiamo avanti lo spirito di De Doorn, approfondendo le emozioni grezze del dolore, della rabbia e della trasformazione. È una continuazione del rituale, un passo ulteriore nel fuoco. Allo stesso tempo, With Fang And Claw richiama l’essenza di Mass I, abbracciando la forza primordiale che ha definito i nostri inizi.

Questi due lavori si intrecciano: De Toorn canalizza il lamento e la furia di De Doorn, mentre With Fang And Claw richiama l’intensità non filtrata di Mass I a Mass IIII. Insieme, formano un passaggio cruciale nel nostro viaggio di 30 anni: una riflessione su da dove abbiamo iniziato e dove stiamo andando. Questa transizione non è solo un ponte; è un confronto, un momento che ci prepara alla risoluzione che verrà con Mass VII. Attraverso la rabbia e il dolore, ci rialziamo, portando sia le cicatrici del passato che le zanne della resilienza.

Il chitarrista Lennart Bossu dice: Il brano ‘Heden’ è cresciuto molto organicamente mentre suonavamo insieme nella sala prove e ha impostato il tono per il resto di ‘De Doorn’ e ‘De Toorn,’ quindi è sicuramente un brano speciale per noi.

Van Eeckhout aggiunge: With Fang And Claw esplora il nostro lavoro precedente e si fonde con il nostro essere contemporaneo, impostando la direzione di quello che diventerà presto il nostro MASS VII.

Registrato assieme a Seth Manchester (Machines With Magnets) in una singola sessione nello stesso studio nelle Ardenne belghe dove è stato registrato il massiccio Mass VI della band. Entrambi gli ep annunciano una nuova era per il gruppo. Questi ep sembrano la chiusura che stavamo disperatamente cercando, mentre ci prepariamo per un nuovo inizio nel nostro percorso di quasi 3 decenni, dice Van Eeckhout.

Gli Amenra saranno in Italia a maggio (il 4 al TPO di Bologna, il 5 al Monk di Roma, il 6 al Legend di Milano).