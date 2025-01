Intensive Care + The Body: in ascolto “At Death’s Door”

Premessa: di Andrew Nolan abbiamo già parlato qui, dei The Body ovunque.

Il duo di Toronto Intensive Care (Andrew Nolan e Ryan Bloomer) e il duo del Rhode Island The Body (Chip King e Lee Buford) hanno unito le forze per Was I Good Enough?, in arrivo il 14 marzo su Closed Casket Activities.

Le nostre motivazioni sono molto simili, dice Ryan Bloomer. Questa collaborazione aveva senso perché non stavamo necessariamente portando qualcosa di separato; sembrava che stessimo unendo due lati per creare un tutto più grande. Allo stesso tempo, non ci siamo ripetuti. Sentirai due band basate sulla chitarra che non hanno usato molta chitarra . È un album in gran parte elettronico, ma suona pesante come qualsiasi musica basata sulla chitarra che abbia mai fatto.

Andrew Nolan continua: At Death’s Door è stato mixato e testato su un sound system dub e successivamente remixato quando abbiamo scoperto che il mastering non era in grado di lavorare contemporaneamente con entrambe le accordature basse delle chitarre e il sub bass nelle parti forti della canzone. Strumenti insoliti utilizzati: un carrello della spesa, un tosaerba a spinta, un set di molle del letto. Conclude: il video è di skintape, un artista video, beat maker e designer della Carolina del Nord ed è stato girato in un impianto di rendering di polli abbandonato.

L’unione degli Intensive Care e dei The Body risale a un tour del 2018, ma l’idea di una collaborazione è rimasta in sospeso fino al 2021. I The Body hanno stabilito la struttura dell’album e l’hanno condivisa con Intensive Care, e tutti e quattro i musicisti ci hanno lavorato per il successivo anno e mezzo. Lee Buford commenta: Quello che è iniziato come anni e anni di ammirazione sia musicale che personale ci ha portato a convincere gli Intensive Care a trasformare il nostro amore in una release fisica concreta. Bloomer dice che la collaborazione è basata sulla nostra amicizia e apprezzamento per l’approccio dei The Body, che è abbastanza simile al nostro. Continua: siamo entrambi radicati nella musica heavy e cerchiamo entrambi di trascendere i confini del genere e ridefinire cosa significa heavy per noi.

Lo hanno fatto adottando una tecnica di produzione ampiamente utilizzata nell’hip-hop e originariamente popolarizzata a Houston: chopped and screwed. Hanno combinato campioni, strumentali, loop di batteria, voci e altri elementi in un collage corrosivo e caustico. Abbiamo preso ciò che The Body ci ha dato e ci siamo lanciati, ricorda Bloomer. Abbiamo deliberatamente rallentato alcune parti e raddoppiato altre per enfatizzare alcune linee vocali. L’hip-hop è stata una grande ispirazione. Abbiamo cercato di appoggiarci a queste tecniche per creare questo disco e metterci il nostro tocco. Conclude: c’è un vero contrasto tra le nostre voci. Si sente davvero il botta e risposta di due band che si sono unite per fare un disco.