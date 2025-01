Sumac e Moor Mother insieme in un disco, a Berlino e al Roadburn

Sumac e Moor Mother hanno annunciato un album collaborativo, The Film, che uscirà il 25 aprile. Insieme all’annuncio dell’album, il gruppo ha condiviso il primo singolo e traccia di apertura dell’album, “Scene 1”. La traccia serve come un mero frammento di un’opera che deve essere presa nel suo insieme, unione tra lo spoken word/rap di Moor Mother e le trame fittissime e pesanti dei Sumac.

The Film è un’opera singolare tra Sumac – una band che utilizza il volume, la distorsione e l’approccio alla chitarra del metal per creare musica che ha la malleabilità del jazz e l’istinto esplorativo del noise – e la “poetessa avant-jazz”, attivista e punk rocker Moor Mother (Camae Ayewa). Presso lo Studio Litho, dove il disco è stato registrato con l’ingegnere/mixer Scott Evans, Moor Mother ha registrato le voci e le sue parole scritte per il magma sonoro che i Sumac hanno creato per lei.

Intorno all’uscita del disco, I Sumac e Moor Mother presenteranno le loro performance collaborative a Berlino e al Roadburn Festival (fino ad oggi si sapeva dei Sumac al Roadburn, ma la presenza di Moor Mother, non nuova per il festival, è una notizia nella notizia. Inoltre Aaron Turner e soci partiranno per un tour europeo questa primavera con ospiti speciali gli Endon del Giappone.