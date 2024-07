Il “Possente Spirito” di Sarah Davachi

The Head As Form’d In The Crier’s Choir, è il primo album ufficiale in due anni della “neo-minimalista” Sarah Davachi: esce per la sua Late Music il 13 settembre. L’ispirazione arriva dal mito di Orfeo e dai lavori di Rilke e Monteverdi dedicate a questo personaggio. “Possente spirto, e formidabil nume” è un verso dell’opera di Monteverdi e ha suggerito il titolo del primo pezzo che si può ascoltare da questo nuovo disco.

Oltre a Davachi, i musicisti presenti in questo album sono Andrew McIntosh (viola, Los Angeles), Mattie Barbier (trombone, Los Angeles), Lisa McGee (mezzosoprano, Los Angeles), Pierre-Yves Martel (viola da gamba, Montréal), Eyvind Kang (viola, Los Angeles), e Rebecca Lane (flauto basso, Berlino), Sam Dunscombe (clarinetto basso, Berlino), Michiko Ogawa (clarinetto basso, Berlino), M. O. Abbott (trombone, Berlino) e Weston Olencki (trombone, Berlino).