I Chat Pile fanno un nuovo disco e questa è “I Am Dog Now”

Sono uno dei nomi nuovi che chi ascolta rumore non deve perdersi. Come tutti, anche noi ce ne siamo occupati. Cool World, dieci pezzi, esce di nuovo per Flenser e la data prevista è 11 ottobre. “Cool World tratta temi simili a quelli del nostro ultimo album, ma ora esplosi da una scala micro a una macro, con riflessioni specifiche sui disastri all’estero, in patria e su come si influenzano a vicenda”, dice il cantante Raygun Busch. “Se dovessi descrivere l’album con una frase, sarebbe difficile non usare Voltaire, quindi lo faccio: Cool World parla di a che prezzo mangiamo zucchero in America”. Nota a margine: Ben Greenberg degli Uniform al mixing.

Tracklist

01. I Am Dog Now

02. Shame

03. Frownland

04. Funny Man

05. Camcorder

06. Tape

07. The New World

08. Masc

09. Milk of Human Kindness

10. No Way Out