For The Swimmer 30.09.24 – Find Each Other

“Ma tu dove sei? Sono 86 giorni che aspetto, cosa fai questo pomeriggio?”. Le acque iniziano a diventare gelide già a fine settembre. In questo primo appuntamento stagionale con For the swimmer si parte con il messaggio di liberazione del batterista sudafricano Asher Gamedze, e con la trascendenza per via musicale di Nala Sinephro e il suo ambient jazz. Addentrati nell’acqua, riscaldiamoci con l’ambient dub in una forma esile e spettrale, da isolazionismo dark ambient di Ghost Dubs. Specchiamoci nel free dei Fire! che sono tornati alla loro essenziale struttura strumentale con un’attenzione alle radici del blues e alle primigenie del jazz. Concediamoci due iniezioni hip hop con i flussi di coscienza di Earl Sweatshirt e i suoni crudi e autentici degli anni 90 del grimy Benny the Butcher. Prepariamoci alle ultime luci con lo scarno Tomin dalla International Anthem e con i suoi esercizi spirituali per flauto jazz, e poi con il regno cosmico e metafisico di Don Leisure che mescola le stesse sensazioni del collega con campioni che richiamano il trip-hop degli anni 90.

Tracklist

Asher Gamedze & The Black Lungs – Find Each Other

Tomin – Love

13 and God – Soft Atlas

Nala Sinephro – Continuum 1

Earl Sweatshirt + The Alchemist – The Caliphate

Aphex Twin – IZ-US

Madlib – Distant Land

Benny The Butcher – Bron

Don Leisure with Amanda Whiting – Walk With Me

Ghost Dubs – Damaged

Fire! – Work Song For A Scattered Past

Croatian Amor – LA hills burn at the peak of winter

Sofie Birch – Hypnogogia

‘For The Swimmer’ è un programma che va in onda su Fango Radio.