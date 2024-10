Blow Out | Review – “Joker: Folie à Deux” di Todd Phillips

Senza ombra di dubbio quella di “Joker: Folie à Deux” è un’operazione spiazzante. La critica è divisa in due fazioni: chi lo definisce un fallimento totale e chi invece lo esalta senza mezzi termini. Forse, come spesso accade in questi casi, la verità sta nel mezzo.

Dopo la freddezza e le perplessità della prima visione alla Mostra del Cinema di Venezia, ci siamo concessi un secondo giro con questo strano sequel. È di sicuro un film imperfetto e non del tutto riuscito, che però concettualmente prova a mettere in piedi un discorso non banale e non scontato.

Blow Out – frammenti di cinema è un podcast di critica cinematografica prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Radio City Trieste. Filmografie, correnti e suggestioni scomposte in piccoli frammenti, osservate da diversi punti di vista, spezzettate in tante minuscole parti.