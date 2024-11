For The Swimmer 28.10.24 – About innermost feelings

Buttiamoci a capofitto senza dire niente a nessuno. Senza esporre come al solito le carte. Ritirarsi, scomparire. Nel nuovo appuntamento con For The Swimmer partiamo nei migliore dei modi con il jazzy psychedelic soul di The Brkn Record, progetto collaterale degli Heliocentrics, stesso spirito guida delle immersioni nelle acque più spiritual. D’altra parte la musica scalda e addolcisce e il moniker A Lily di James Vella suona le nuvole, la memoria e i sogni attraverso un galleggiamento di voci su un mare di relitti. Entriamo in una dimensione cinematica un po’ sci-fi con Chaos Shrine e Saba Saba che fanno parte della compilation “Invisible Comma“, arrivata in occasione dell’ultimo Science + Fiction Festival. Ci abbandoniamo all’ambient frullato con field recording e i fantasmi della jungle in soffitta di Sophia Loizou e poi ci immergiamo nell’unione emotiva di jazz e musica classica di Cassie Kinoshi’s seed. Perché non prendere fiato con un’introspettiva e cupa afro-ambient del nigeriano Ibukun Sunday, sbattere le gambe al buio con le delicatezze del sax di Alabaster DePlume e prestare orecchio ai nuovi esistenzialismi di Ghostpoet?

Tracklist

The Brkn Record – Black Gold

Natural Information Society and Bitchin Bajas – Anemometer

Cassie Kinoshi’s seed – iii sun through my window

SabaSaba – Night Plotters

Joshua Abrams – A Lucky Stone

Ghostpoet – Who Knows?

Sophia Loizou – Anima

Irene Bianco – Tuesdays are our Saturdays

Alabaster DePlume – Gifts of Olive

Resavoir – Life Before

Chaos Shrine – Incidental Dimensions

A Lily – Żeżina Ddoqq is-Sħab

Ibukun Sunday – His Order

‘For The Swimmer’ è un programma che va in onda su Fango Radio.