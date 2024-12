Even The Horizon Knows Its Bounds di Lawrence English esce il 31/1/25

Abbiamo tradotto il messaggio scritto da Lawrence English, artista di cui abbiamo parlato infinite volte.

Mi piace pensare che il suono “infesti” l’architettura. È una delle interazioni veramente magiche offerte dall’immaterialità del suono. È anche qualcosa che ci ha affascinato fin dai tempi più antichi. Non è difficile immaginare l’esaltazione dei nostri primi antenati che si chiamavano l’un l’altro dentro a caverne buie, simili a cattedrali, che per loro rappresentavano meraviglia e sicurezza.

Oggi, i modi in cui il suono occupa lo spazio, la cosiddetta architettura liquida, suscitano altrettanta meraviglia, sebbene spesso dominata dalla funzionalità e dalla forma. Al di là di questi vincoli, tuttavia, il modo in cui il suono opera nel mondo materiale è qualcosa che esiste alla base della nostra comprensione della musica ed esiste anche all’interno della vasta chiesa che conosciamo come il canone delle arti sonore. Even The Horizon Knows Its Bounds è un disco nato da queste relazioni.

In un senso diretto, il disco è il prodotto di un invito del curatore Jonathan Wilson a creare un ambiente sonoro, riflettendo sull’edificio Naala Badu presso la Art Gallery Of NSW (museo di Sidney, ndRedazione). Il nome dell’edificio, che si traduce dalla lingua Gadigal in “vedere l’acqua”, è stato inaugurato nel 2022 e questo pezzo è stato offerto come una tinta atmosferica per i visitatori che lo attraversavano durante l’anno successivo alla sua apertura.

È anche un disco nato dal riconoscimento della porosità che il suono offre, specialmente come strumento per l’impegno collaborativo. Questa composizione è nata dalla generosità e dalla solidarietà acustica.

Even The Horizon Knows Its Bounds è composto non solo dai miei suoni, ma anche da quelli di un’incredibile schiera di artisti che hanno operato nell’orbita della Art Gallery Of NSW. I musicisti includono Amby Downs, Chris Abrahams, Chuck Johnson, Claire Rousay, Dean Hurley, Jim O’Rourke, JW Paton, Madeleine Cocolas, Norman Westberg, Stephen Vitiello e Vanessa Tomlinson.

Il pezzo è stato costruito attorno a due lunghi prompt sonori a cui ogni musicista ha risposto e contribuito. Questi materiali sono stati poi digeriti nel pezzo finale che ascolti. L’opera non potrebbe esistere senza i sostanziali contributi di questi artisti, e sono immensamente grato a ciascuno di loro.

Concluderò con una piccola nota che appare sul disco stesso.

Il luogo è un’esperienza soggettiva e in evoluzione dello spazio. Gli spazi offrono l’opportunità di creare un luogo, che creiamo momento per momento, modellato dai nostri modi di dare senso alle cose. Mentre le caratteristiche architettoniche e materiali dello spazio possono rimanere in qualche modo costanti, le persone, gli oggetti, le atmosfere e gli incontri che li riempiono si dissolvono continuamente nella memoria.