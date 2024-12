Michael Gira e Kristof Hahn in tour in Europa: il 12/4 a Trieste e il 13/4 a Milano

Ripubblichiamo quanto sui social degli Swans.

Entrambi, Gira e Hahn, hanno fatto numerosi tour da solisti in passato. Qui combinano le loro visioni in un unico set collaborativo di strumentali e canzoni, attingendo da reinterpretazioni della musica degli Swans, nuove canzoni e altro materiale. E sì, indosseranno costumi di animali di peluche per l’occasione. Divertitevi! Il tour di Gira/Hahn segue la recente, epica uscita degli Swans, Live Rope, un quadruplo lp, e anticipa l’ultimo album “big sound” degli Swans, Birthing, un triplo lp in uscita questa primavera. Gli Swans sono pronti a fare un tour nell’autunno del 2025.

09/04/2025 – CZ – Prague – Meet – Factory

10/04/2025 – AT – Linz – Grüner – Anker

12/04/2025 – IT – Trieste – Teatro – Miela (biglietti)

13/04/2025 – IT – Milano – Spazio – Teatro – 89 (biglietti)

15/04/2025 – BE – Bruxelles – Ancienne – Belgique

17/04/2025 – UK – London – EartH

18/04/2025 – FR – Paris – Cafe – De – La – Danse

20/04/2025 – NL – Tilburg – Roadburn – Festival

21/04/2025 – DE – Köln – Helios – 37

23/04/2025 – DE – Leipzig – Heilandskirche

25/04/2025 – PL – Warsaw – Palladium

27/04/2025 – DE – Berlin – Heimathafen

Ecco che ne dice lo staff del Roadburn, che ovviamente è stato il primo festival ad annunciare il duo: Michael Gira e Kristof Hahn rappresentano due delle personalità più innovative nel rock sperimentale e nella musica heavy, Gira come fondatore e Hahn come membro di lunga data degli Swans. Mentre la band completa si è esibita al Roadburn in passato, questo set in duo composto dai due musicisti offrirà l’opportunità di mostrare un lato diverso delle loro personalità.

L’esibizione di Gira e Hahn al Roadburn di quest’anno sarà più intima rispetto a quella che si otterrebbe normalmente da una performance completa degli Swans. In molti modi, il ridimensionamento delle cose permette agli ascoltatori di di avere un quadro più chiaro del funzionamento interno di un gruppo profondamente venerato. Anche se Gira è riservato su cosa aspettarsi dal questo set, incrociamo le dita nella speranza di sentire qualcosa di nuovo, una reinterpretazione di musica già edita o un accenno a come potrebbe suonare il nuovo materiale degli Swans.

Con musica pubblicata in tre decenni – musica che ha influenzato molti musicisti che hanno calcato il palco del Roadburn – Gira e Hahn sono sicuri di eseguire un set che sorprenderà e catturerà. È stato il modus operandi della band sin dall’inizio e hanno un vasto repertorio a supporto. L’unica cosa da fare ora è aspettare e vedere cosa hanno in serbo Michael Gira e Kristof Hahn per il festival.