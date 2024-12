This Gift Is A Curse: il video di “Kingdom”

Heir, il nuovo album degli svedesi This Gift Is A Curse, che qui ricordiamo come dei fratelli minori dei The Secret, esce su Season Of Mist il 7 marzo 2025.

Come primo “singolo”, la band ha scelto “Kingdom”, un pezzo che li vede alle prese col loro mischione black/hardcore, con un intermezzo atmosferico in cui compare in una sorta di recitato anche Laura Morgan del progetto electro/industrial Livmødr.

Il video, dal canto suo, sembra proprio aver preso le mosse da “The Blair Witch Project”.