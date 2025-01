DISS GACHA, Cultura Italiana Pt. 2

Riparte da San Fierro, la San Francisco di GTA, la seconda parte di Cultura Italiana di Diss Gacha. “America” come obiettivo insieme a una Clara narcotica. Arie west coast al gusto di pistacchio in una “Gacha” che riprende suoni classici della golden era quasi a ristabilire una classicità conosciuta dell’hip-hop. Con “Verità Nel Mezzo” Diss Gacha ribadisce il proprio punto di vista smarcandosi da polemiche e rivalse, mentre in “8pm” con Nayt apprezza la propria situazione in un altro brano dove lo storytelling rimane aderente alla propria realtà, lavorando sulla forma grazie al controcanto del coro. Diss Gacha lucida e consegna tramite voli pindarici, tanto che insieme a Niky Savage sembra uscire dalle produzioni pharrelliane di una ventina di anni fa. Il disco scivola via velocissimo, dimostrando quanto la divisione in due parti attuata fosse forse più un accenno alla capacità di attenzione odierna piuttosto che il bisogno di un secondo volume in toto. Tanto per fare l’esempio di uno dei più grossi album degli ultimi anni di rap in Italia: Persona di Marracash dura un’ora. Qui siamo molto più leggeri e la fruizione è parecchio veloce, ma credo gli artisti stessi si stiano interrogando su come gestire questo tema (ed infatti negli store digitali l’album è riunito in un consono tre quarti d’ora di ascolto). Ancora gospel in “Punto Di Vista” per la chiusura della seconda parte di un disco che si può godere tranquillamente in una botta sola e che attesta Diss Gacha come una delle penne più solide della nuova generazione hip-hop italiana. Curioso di capire come tutto ciò si esprima dal vivo, ma la sensazione è che il bisogno di rappare sia straripante, tanto che mi pare che questo rapper sia destinato a rimanere a lungo e insieme a lui Sala, producer certosino in grado di cucire beats perfetti per l’opera. Bonus cultura approvato in toto.

Tracklist

01. San Fierro

02. America (featuring Clara)

03. Ghaca

04. Verità Nel Mezzo

05. 8pm (featuring – Nayt)

06. 14$ (Skit)

07. Met Gala (featuring Niky Savage)

08. Punto Di Vista