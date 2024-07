Blow Out | Review – “Twisters” di Lee Isaac Chung

“Twister” del 1996, diretto da Jan de Bont, rappresenta l’idea platonica del disaster movie: è uno di quei film che procedono col pilota automatico per soddisfare con rigore e maestria le aspettative dello spettatore. Un’opera figlia di quella Hollywood post Jurassic Park che amava regalare al pubblico degli spettacoli che valessero il prezzo del biglietto.

“Twisters” del 2024, diretto da Lee Isaac Chung, è un sequel di cui francamente nessuno sentiva il bisogno ma che al contempo sta performando al di sopra delle aspettative grazie a una coppia di attori sulla cresta dell’onda e una ritrovata voglia di catasfrofi su grande schermo.

Tra effetti speciali, baci mancati e citazioni cinefile, anche noi abbiamo provato un certo gusto a domare il tornado!

Blow Out – frammenti di cinema è un podcast di critica cinematografica prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Radio City Trieste. Filmografie, correnti e suggestioni scomposte in piccoli frammenti, osservate da diversi punti di vista, spezzettate in tante minuscole parti.