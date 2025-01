Al Freakout (BO) Rome, This Eternal Dacay, 16, Legendary Pink Dots

Ci siamo iscritti alla newsletter del Freakout, così facciamo girare le date.

Gio 30 – Collettivo HMCF: Benelli

Biglietti alla porta

Ven 31 – Rome, Zugzwang

Aftershow: No.Body Dark Wave DjSet

Prevendite in esaurimento

Sab 1 – This Eternal Decay, Red Mishima

Aftershow: Atmosphere ft. Lippa Vinyl DjSet

Post-Punk | Dark & Cold Wave | EBM | Goth | 80s

Prevendite sul nostro sito

Dom 2 [Dalle 18 alle 23] – PSYCH SUNDAY Vol. IV

-(16)-, Entropia

Up to You!

Mer 5 – The Legendary Pink Dots

Prevendite sul nostro sito

In futuro:

Sab 8/02 – DUNGEON SYNTH FEST

Dom 9/02 – Sordide, Nàresh Ran

Ven 14/02 – Xiu Xiu, Kee Avil [Perla] Gio 20/02 – Vosh

Dom 9/03 – Psych Sunday Vol. V – Warlung

Dom 16/03 – RMFTM, Throne

Mar 1/04 – Zu, Gotho

Sab 5/04 – Je T’Aime, DeNuit

Sab 5/04 – Bohren & Der Club Of Gore [Alchemica] Mer 9/04 – La Quiete (SOLD-OUT)

Gio 10/04 – PG. 99, La Quiete, Blind Girls, Ojne (SOLD-OUT)

Lun 21/04 – And So I Watch You From Afar [Covo Club] Gio 24/04 – Delta Sleep

Mer 30/4 – Human Impact

Ven 2 e Sab 3/5 – Heavy Psych Sounds Fest Italia [TPO] Dom 4/05 – AMENRA [TPO] Dom 25/05 – Mekons

Lun 26/05 – Kontravoid

Mar 27/05 – DVNE

Gio 29/05 – The Necks, Six Organs Of Admittance [Perla] Mer 4/06 – Whores., Help (unica data italiana)

Lun 16/06 – White Ward, Thantifaxath (unica data italiana)

Mar 17/06 – Castle Rat

Lun 23/06 – Chelsie

Sab 5/07 – Jim Jarmusch & Jozef van Wissem [Parco del Baraccano]