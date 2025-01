Area Contaminata #198

L’episodio #198 di Area Contaminata spazia tra suoni balearic, house e techno, con le nuove uscite di Andy Bell (GLOK Remix), Shinichi Atobe, Alex Kassian x Mad Professor, Michael J. Blood, Timothy “J” Fairplay, Sandwell District. In chiusura, un omaggio ai seminali Front 242, i quali hanno celebrato la fine della loro attività live con un ultimo show tenuto lo scorso 25 gennaio all’Ancienne Belgique di Bruxelles.

Tracklist

Andy Bell – I’m in Love … (GLOK Remix) / Shinichi Atobe – SA DUB 5 / Alex Kassian – A Reference to E2-E4 by Manuel Göttsching (Mad Professor’s Qantas Crazy Remix) / Michael J. Blood – Many Minds / Timothy “J” Fairplay – House 123 / Sandwell District – Hidden / Front 242 – Headhunter V 3.0 /

