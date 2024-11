To Tape S08E04: Black Star, Talk Is Cheap, Family Habits

Musicassetta: è un termine quasi antico ma l’ho scelto appositamente perché non solo ha un evidente richiamo a questo programma ma risulta anche essere un’impresa nell’impresa in questo periodo storico in cui stampare su supporto fisico è di per sé un sfida.

La musica in formato fisico, dal vinile alla musicassetta

A proposito di formato fisico, nella puntata della quarta settimana (dal 4 al 10 novembre) l’apertura è affidata ai BLACK STAR, il duo Hip Hop formato da due pesi massimi, Mos Def (che ormai si fa chiamare Yasiin Bey) e Talib Kweli. Il motivo riguarda proprio la stampa del loro ultimo album No fear of time, uscito nel 2022 in edizione limitata e subito diventato introvabile, in una nuova veste e prodotto da Madlib. Di formato fisico parliamo quindi anche per i Talk is Cheap che hanno pubblicato il loro Ep in formato cassetta. Parliamo di Indie Rock, per dare un’idea, ma in realtà andiamo anche oltre.

Soul II Soul e Family Habits

Ho incontrato i Soul II Soul ieri sera in una puntata della serie One Day, ma in questa di To Tape ascoltiamo il Soul, al singolare, e di nuova produzione. Dagli Stati Uniti con il sempre magico Aaron Frazer ci spingiamo fino in Indonesia con Thee Marloes che, seppur votati allo spirito classico del genere, inevitabilmente innestano le loro tradizioni musicali rendendolo quindi diverso seppur nella sua classicità. Scomodiamo addirittura gli Spandau Ballet (ascoltare per capire) e ritiriamo fuori qualche album del 2022 per parlare di lo-fi beats. In chiusura l’audio racconto dei Family Habits per il loro People Are Mosaics. Il nome della band non è scelto a caso perché sono padre e figlio.

To Tape: “indaghiamo il futuro attraverso i battiti della nuova musica”

totape.it

