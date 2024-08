The Bug: il doppio Machine esce per Relapse il 4 ottobre, due brani in ascolto

Dopo Zonal, Kevin Martin arriva su Relapse Records anche in veste di The Bug. Noi lo abbiamo intervistato qualche anno fa e Fire è stato nostro disco del 2021.

Machine, previsto appunto su Relapse per il 4 ottobre, è l’esito degli esperimenti sempre a nome “Machine” che si possono sentire sul Bandcamp della Pressure, l’etichetta di Martin. Machine, nelle parole del fuoriclasse inglese trapiantato a Bruxelles, è “ice cold and dystopian” e celebra la pressione che, come fosse un’aggressione, sound system giganteschi esercitano sui corpi nei piccoli club.

Ci sono già due pezzi in ascolto.

Tracklist

01. Annihilated (Force of Gravity)

02. Shafted (Laws of Attraction/Repulsion)

03. Sickness (Slowly Dying)

04. Vertical (Never See You Again)

05. Floored (Point of Impact)

06. Drop (Machine Sex)

07. Hypnotised (F-cked up)

08. Inhuman (Let Machines Do The Talking)

09. Departed (Left The Body Behind)

10. Buried (Your Life is Short)

11. Bodied (Send For the Hearse)

12. Exit (Wasteman)