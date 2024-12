Roadburn 2025: arrivano Xiu Xiu, The Bug, Uniform…

Dopo aver recentemente annunciato che i Cave In eseguiranno per intero il loro album seminale Jupiter, così come la prima artista in residenza triennale del festival, Lane Shi, Roadburn ha aggiunto oggi altri 23 nomi alla lineup del 2025. Tra questi troviamo un progetto commissionato per Warrington Runcorn New Town Development Plan, un’esecuzione completa dell’album American Standard degli Uniform e un set collaborativo di The Body e Dis Fig.

Il direttore artistico di Roadburn, Walter Hoeijmakers, commenta:

“Con questo annuncio, la lineup di Roadburn 2025 è quasi completa. Guardandola nel suo insieme, abbiamo una vera foto dell’attuale scena underground”.

Ecco i nuovi nomi aggiunti alla lineup di Roadburn 2025:

Buffalo Nichols porta il blues dall’America fino a Tilburg.

Cave In eseguiranno Jupiter per il 25° anniversario.

Dame Area

Dis Fig feat. Spooky J – Dis Fig sarà accompagnata da un batterista dal vivo per questa performance, in aggiunta al suo set coi The Body.

Doodseskader mescolano hip hop, hardcore, metal, elettronica e altro.

Endon tornano in Europa per la prima volta in cinque anni, con il loro ultimo album Fall of Spring.

Foudre! combinano post-punk, world e psichedelia – sarà il loro debutto a Roadburn.

Gott sono stati costretti a cancellare la loro performance a Roadburn nel 2022; ora sono tornati e pronti a esibirsi.

Greet presentano folk pastorale con armonium dal Nord dell’Inghilterra.

Haunted Plasma suoneranno il loro primo set live fuori dalla Finlandia.

Insect Ark sono ora un trio dal vivo, permettendo loro di rendere giustizia alle sfumature dei loro suoni minacciosi.

Kaukolampi fondono la psichedelia kosmische con l’impatto viscerale del techno, l’intensità del metal e la potenza del dark ambient.

Lane Shi è la prima artista residente triennale di Roadburn; si esibirà in ciascuna delle prossime tre edizioni del festival.

LustSickPuppy è un mix di hardcore digitale, rap, elettronica acida e noise con un occhio per l’arte e una mente piena di grandi idee.

Maquina. è un trio portoghese specializzato in ritmi incalzanti e Krautrock ipnotico.

Silver Godling viene da New Orleans e crea bellissime canzoni utilizzando voce, pianoforte e loop.

Supplicate è il progetto di Andy Gibbs dei Thou; farà il suo debutto europeo a Roadburn.

The Body tornano a Roadburn, questa volta sul palco principale.

The Body & Dis Fig si uniranno sul palco principale di Roadburn per la loro performance collaborativa elettrizzante.

The Bug attingerà pesantemente dal suo album Machine per questo spettacolo speciale.

The Ex mostreranno perché sono così iconici dopo 45 anni di carriera.

Uniform si espanderanno a sei membri per una performance completa di American Standard nella sua interezza.

Warrington Runcorn New Town Development Plan è un artista commissionato per il 2025 e presenterà un nuovo lavoro intitolato Industrial Growth.

Xiu Xiu faranno un ritorno trionfale a Roadburn con il loro nuovo album.

Youniss è un artista belga che mescola hip hop, noise sperimentale e post-punk con il suo commento poetico.