Gli Hungry Like Rakovitz hanno pubblicato su bandcamp il primo singolo “A Lot Of Fun” dal nuovo album “Pious” in uscita l’1 gennaio 2025 tramite Shove Records, Flames Don’t Judge Records e Helldog Records. L’album è stato registrato, mixato e masterizzato da Tim River e Hungry Like Rakovitz allo Shithole Studio e l’artwork è stato curato da Solo Macello.

Pious by Hungry Like Rakovitz