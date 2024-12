Pangea 269

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Tracklist

ADRIANO ZANNI, Sequenze di fabbrica, Sequenze di fabbrica (Boring Machines)

WILL SAMSON, Loshult, Songs Of Beginning & Belonging (DAUW)

DRIFTWOOD, New Moon, Driftwood (Room40)

BRIGID MAE POWER, Walk On Out Of My Mind (Red Lane), Songs for You (Watusi)

CASS McCOMBS, Not The Way, Not The Way (4AD)

ULRICH TROYER, VAJOLET feat. Lukas Lauermann, Wolfgang Pfistermüller & Flip Philipp, Transit Tribe (4Bit-Productions)

MERCHANTS, The Council Below, Marrow (Artetetra)

NICOLAS GAUNIN, Snake Digestion, Huti ゲーム (Artetetra)

TOLOUSE LOW TRAX, Traction Avant, Fung Day (TAL)

NILUFER YANYA, Like I Say (I Runaway) (MorMor X Lesser Remix), My Method Actor – The Remixes (Ninja Tune)

BLAWAN, Fires, BouQ (XL Recordings)

BLACK PUS, So Deep, Terrestrial Seethings (Thrill Jockey)

TRAXMAN, I Want U To Ghost, Da Mind Of Traxman Vol.3 (Planet Mu)

A.R.KANE, Baby Milk Snatcher (Tim Reaper Remix), Up Home Extended (Rocket Girl)

TOLOUSE LOW TRAX, A Girl Vanished, Fung Day (TAL)

APHEX TWIN, 6, Selected Ambient Works Volume II (Expanded Edition) (Warp Records)

PARCHMAN PRISON PRAYER, MC Hammer, Another Mississippi Sunday Morning (Glitterbeat)

AH! KOSMOS & HAINBACH, Gentle Hum (FUU)

RIKUTO FUJIMOTO, Seashell, Distant Landscapes (FatCat Records)

AVA RASTI, Teardrop, The River (FatCat Records)

FRANCESCO SERRA, Personal Pt.2, Personal (I dischi di Angelica)