Moor Mother protagonista di Transmissions XVI (Ravenna 24-25-26/10/2024)

Riceviamo e pubblichiamo.

TRANSMISSIONS XVI

HISTORY OF IDEAS

curated by Moor Mother

24-26 ottobre 2024

Teatro Rasi – Ravenna

Sarà Moor Mother la direttrice artistica della sedicesima edizione di Transmissions, il festival di Associazione Culturale Bronson che presenta ogni anno a Ravenna il meglio della ricerca internazionale in ambito sonoro. Dopo Martin Bisi, Radwan Ghazi Moumneh (Jerusalem in My Heart), Francesco Donadello, Marta Salogni, Kali Malone, toccherà alla musicista americana – all’anagrage Camae Ayewa – presentare il proprio racconto unico e personalissimo attraverso i linguaggi sonori del contemporaneo.

Tra le protagoniste più acclamate della scena internazionale, poetessa, artista visiva e docente di composizione presso la USC Thornton School of Music di Los Angeles, il lavoro di Moor Mother si caratterizza da sempre per la sua capacità di muoversi a cavallo tra la dimensione musicale e quella dell’attivismo politico, mantenendo un’originalità e una potenza uniche.

Per Transmissions, Moor Mother chiama a raccolta a Ravenna collaboratori di nuovo e lungo corso, tra i quali spicca il collettivo White People Killed Them (guidato dal premio Pulitzer Raven Chacon) e l’esplosivo The Hoi Ensemble creato ad hoc per l’occasione e dalla stessa artista, scegliendo un titolo che rappresenta un vero e proprio statement programmatico: History of ideas sounding the weight of what’s to come (La storia delle idee suona come il peso di ciò che verrà). Questa la line-up 2024 della manifestazione, che si svolgerà nella città romagnola dal 24 al 26 ottobre prossimi:

HISTORY OF IDEAS SOUNDING THE WEIGHT OF WHAT’S TO COME

White People Killed Them (Raven Chacon / Marshall Trammell / John Dietrich) – US

Moor Mother & The Hoi Ensemble (Camae Ayewa / Aquiles Navarro / Alya Al-Sultani / Lukas Konig / Simon Sieger) – US/CA/PA/US/IQ/UK/AU/FR

Lord Spikeheart – KE

Imani Mason Jordan – UK

Nkisi – BE/UK

Dj Haram – US (live)

Aquiles Navarro – PA/US (dj set)

Shapednoise – IT

R.Y.F. – IT

Grazie al format caratterizzato dalla curatela esterna, Transmissions ha saputo affermarsi in questi anni in Italia e in Europa come un progetto unico, capace di cambiare pelle ogni anno, rinnovando stimoli e moltiplicando le sue traiettorie: un festival realizzato dagli stessi artisti, capaci di generare intorno a sé una community che riunisce protagonisti e partecipanti, altra caratteristica di spicco del concept.

Il festival si svolgerà per il terzo anno nel 2024 negli spazi del rinnovato Teatro Rasi – gioiello del centro cittadino realizzato sull’impianto della duecentesca Chiesa di Santa Chiara – e nelle storiche sale del MAR Museo d’Arte della città di Ravenna. Un progetto di Associazione Culturale Bronson, Transmissions Festival è realizzato con il contributo del Comune di Ravenna – Assessorato Alla Cultura, Regione Emilia-Romagna e la collaborazione di Ravenna Teatro e Dice.fm

Gli abbonamenti Early Bird per seguire tutti gli appuntamenti del festival sono in vendita al prezzo speciale di 50 euro (+dp) su transmissionsfestival.org a questo link.

Artwork by: Alberto Casagrande