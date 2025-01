Leatherette: il video di “Itchy”

I Leatherette sono tornati con il nuovo singolo “Itchy” per segnare l’inizio del loro EU/UK.

Dopo aver testato la canzone dal vivo durante il tour del loro secondo album Small Talk l’anno scorso, hanno deciso di registrarla da soli a casa in modo completamente spontaneo. “Essendo eternamente insoddisfatti, ma anche instancabili esploratori, abbiamo deciso di tornare alle nostre origini, cercando la libertà espressiva che si può trovare nel fai-da-te”. Il risultato è stato poi affidato per il mixaggio al solito collaboratore Chris Fullard (Idles, Boris) e per il mastering a Maurizio Baggio (The Soft Moon, Boy Harsher).

“Itchy” mezza post post-punk e mezza new wave ed è – secondo il comunicato stampa – un’esplorazione febbrile della fine dell’amore.

Ecco le date di febbraio: