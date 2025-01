La line-up definitiva del Ment Lubiana (Lankum, Širom, Still House Plants…)

Qui i biglietti.

Il MENT Ljubljana ha annunciato la lineup per la sua undicesima edizione. Il programma musicale prevede esibizioni di 83 artisti, dai nuovi talenti locali e regionali (da sempre il focus del festival) ai nomi più entusiasmanti di tutta Europa fino a leggende britanniche.

Alcuni nomi importanti: il presentatore radiofonico della BBC e DJ Gilles Peterson, la band folk irlandese Lankum, che ha raggiunto la vetta della lista dei 50 migliori album del 2023 di The Guardian, il trio art rock inglese Still House Plants, il cui ultimo album è stato inserito in molte liste dei migliori album del 2024, e l’artista pop greca Σtella, protetta dell’etichetta cult Sub Pop.

Il programma di musica elettronica CE/MENT, lanciato l’anno scorso, propone due serate appositamente curate a Metelkova e Kino Šiška. Accanto a DJ regionali e locali, due dei rappresentanti più rinomati della musica elettronica britannica, Special Request e Djrum, faranno il loro debutto in Slovenia. Vale anche la pena evidenziare le esibizioni dei membri del collettivo berlinese Soul Feeder e la prima di una nuova performance AV di DJ Opium Hum e dell’artista visiva Tasya.

08080 (SI) / 2K88 (PL) / Ão (BE) / auto (SI)

Balkalar (HR) / beepblip (SI) / BibliBan (SI) / Bnnyhunna (NL)

BoLs/sLoB (CZ) / Catherine Graindorge (BE) / Decolonize Your Mind Society (HU)

DJ GHEPARD (DE, IT) / Djrum (UK) / Đoko (SI) / DUF (SI) / Duo Ruut (EE)

eat-girls (FR) / Ebbb (UK) / Florence Sinclair (UK) / Franek Warzywa & Młody Budda (PL)

Gilles Peterson (UK) / IDEM (HR) / Ingver in Gverilke (SI) / Jaša Bužinel (SI)

Jessica Kert (DE) / Kanalizacija (LT) / Kandela Solver (SI) / Karolina Beranova (CZ) Kosmonauci (PL) / Lakiko (BA) / Lander & Adriaan (BE) / Lankum (IE) / Laplander (RS)

Laundromat Chicks (AT) / Laura Agnusdei (IT) / Lowlander (SI) / Luka Rajić (RS)

Lukas Oscar (AT) / makrohang (HU) / Maša (SI) / Mladi Raziskovalci VIII. – Anja Kralj – es-/sún- thesis (SI) / Moving as a Giant (SI) / Nalax Temus (SI) / nastynancy (SI)

Neon Lies (HR) / Neven (RS) / Nevena Jeremic (RS) / nobena (SI) / Nulla (SI) / Obscur (SI)

Opium Hum pres.: Chronoextasy a/v (feat. Tasya) (DE, CZ) / patches.av (DE, SI) / SALÒ (AT) / Sinem (DE) / Širom (SI) / SMILE (DE) / Special Request (UK)

Still House Plants (UK) / Susobrino (BE) / t0ni (AU, IT) / Tadi (XK)

Texoprint (NL) / The Allegorist (HU) / Timothée Quost (FR) / Tramhaus (NL)

Trio Katastrofa (SI, SE) / Tschimy (SI) / TUNA DISPLAY (IT) / two round robins (SI)

Ugly (UK) / Use Knife (BE) / Vojdi (SK) / Vollmaier (SI) / Warrego Valles (SI)

We Hate You Please Die (FR) / Woomb (BG) / Xarakiri (MK) / Yalla Miku (ER, MA, CH) Zaffer 9 (CZ, SK) / Zhlehtet (SI) / Zvèn (SI) / ZveN: Čaralice (SI) / Σtella (GR)



Come sempre al Ment ci saranno conferenze di addetti ai lavori, perché la volontà del Festival è esplorare tutto l’ecosistema musicale. La lista di speakers è lunghissima e comprende il già citato Gilles Peterson.