In anteprima Akousma-Mother, il nuovo album di Elio Martusciello insieme agli Ossatura

L’elemento materno è qualcosa che, nel bene o nel male, ha un peso determinante sull’esistenza di tutti gli esseri viventi: Elio Martusciello dedica alla madre recentemente scomparsa questo suo ultimo lavoro che vede protagonisti gli Ossatura, il gruppo ormai storico del quale Elio (chitarra) fa parte assieme a Fabrizio Spera (batteria e percussioni) e Luca Venitucci (pianoforte e elettronica) e dal quale proviene il materiale originario a cui il musicista napoletano ha ridato forma organizzandolo in dodici episodi in cui la verve improvvisativa del trio viene immersa nel liquido amniotico. Quasi a voler mimare l’atto della gestazione Martusciello introduce schizzi, rumori di fondo e voci “fuori scena”, un voler rappresentare in musica il dentro assieme al fuori, congiungendoli in un atto creativo messo a nudo. Il disco esce domani, noi ve lo facciamo ascoltare in anteprima.

AKOUSMA-MOTHER by elio martusciello