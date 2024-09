FORMA – Free Music Impulse #15 con Sam Shalabi, A Hawk And A Hacksaw, Tim Hodgkinson…

Riceviamo da Hybrida e pubblichiamo.

FREE MUSIC IMPULSE FORMA arriva alla sua XV edizione e ritorna allo spirito iniziale della rassegna: come suggerisce il nome, “Free Music Impulse” si dedica all’indagine di musiche “libere” da costrizioni, e dall’edizione del 2017 il focus del festival si è rivolto soprattutto alle arti elettroniche. Nelle edizioni precedenti i nomi degli artisti invitati sono stati quelli di, tra gli altri, Seijiro Murayama, Thomas Lehn, Axel Doerner, Margareth Kammerer, No Neck Blues Band, Anthony Pateras, The Skull Defekts, Justice Yeldham, Blues Control, Talibam!, Phill Niblock, non tutti artisti legati all’elettronica pura. Così sarà anche per l’edizione numero quindici, che inizierà con il trio di improvvisatori composto da Sam Shalabi, Yves Charuest e Nicolas Caloia e si concluderà con un altro trio di maestri della libera improvvisazione formato da Tim Hodgkinson (Henry Cow), Roger Turner e Thomas Lehn, quest’ultimo era presente alla I edizione, a sancire quasi la chiusura del cerchio. Gli appuntamenti centrali della rassegna vedranno la partecipazione dei manipolatori di suoni Giovanni Lami e Carolina Martines, del duo ethno folk A Hawk And A Hacksaw, degli Ondakeiki con il loro mix di world dub post-punk e di SQWOOD e Low Nn del collettivo di Udinelettronica.

FREE MUSIC IMPULSE FORMA XV EDIZIONE

SABATO 5 OTTOBRE ORE 18:00

AZIENDA AGRICOLA GIUSEPPE MAGGIORI, COLLOREDO DI MONTE ALBANO

SQWOOD ___ power trio combinatorio

Daniele Comisini_amplificatori morenti, oggetti, microsuoni

Teonas Borsetto_materiale percussivo re-significato

Fabio Fior_connessioni

SHALABI – CHAUREST – CALOIA ___ experimental free jazz

Sam Shalabi_chitarra elettrica

Yves Charuest_sax alto

Nicolas Caloia_contrabbasso

GULLIDANDA ___ dj set

VENERDI’ 11 OTTOBRE ORE 21:00

CIRCOLO ARCI MISSKAPPA, UDINE

MANTICORA: GIOVANNI LAMI CAROLINA MARTINES ___ ambient

Giovanni Lami_sintetizzatore, nastri ___ deconstructed ambient

Carolina Martines_laptop, oggetti ___ experimental ambient

DOMENICA 13 OTTOBRE ORE 18:00

AZIENDA AGRICOLA GIUSEPPE MAGGIORI, COLLOREDO DI MONTE ALBANO

A HAWK AND A HACKSAW ___ ethno world

Jeremy Barnes_fisarmonica, santur, percussioni, voce

Heather Trost_violino, voce

SABATO 19 OTTOBRE ORE 21:00

DOBIALAB, STARANZANO

ONDAKEIKI ___ world dub post-punk

Rella_batteria, voce, effetti

Nicola_basso elettrico, sintetizzatore, chitarra acustica, voce, effetti

Giacomo_chitarra elettrica, tastiere, sintetizzatore, voce, effetti

LOW NN ___ techno grooves

Daniele Iannacone_interfacce di sintesi sonora e campionatore temporale

HYBRIDA SOUND & LIGHT ___ visuals & dj set

SABATO 26 OTTOBRE ORE 18:00

JULIOVA HIŠA, TOPOLO’

KONK PACK ___ free improvisation

Tim Hodgkinson_lap steel, elettronica, clarinetto

Roger Turner_batteria e percussioni

Thomas Lehn_sintetizzatore

Per quest’ultimo evento i posti sono limitati, si consiglia la prenotazione via e-mail a hybridaspace@gmail.com

Dopo il concerto, cena buffet presso IZBA, sotto la chiesa a Topolò.

Prenotazione obbligatoria via e-mail a robidamagazine@gmail.com

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.

Se vorrai, all’entrata potrai fare una donazione libera per sostenere il festival, che per questa edizione non gode di nessun contributo pubblico.