Dio Drone Festival XII con Abul Mogard, Egle Sommacal, Ramon Moro, Nàresh Ran

1° febbraio 2025 (ore 21)

Teatro Aurora

via S.Bartolo in Tuto, 1

50018 Scandicci, Firenze.

h. 21:00

ETERE – considerato dagli antichi il ‘quinto elemento’ o la ‘quintessenza’, il materiale che riempie il vuoto dell’universo oltre la nostra sfera terrestre. ‘La terra, la terra pura si libra nel cielo limpido dove sono gli astri. In quella materia misteriosa chiamata etere da coloro che sanno, o che credono di sapere. Ciò che pulsa silenzioso nelle cavità terrestri non è che parte di esso. Noi che viviamo in queste fosse non ce ne accorgiamo e crediamo di essere alti sulla terra, come uno che stando in fondo al mare credesse di essere sulla superficie, e vedendo il sole e le altre stelle attraverso l’acqua scambiasse il mare per il cielo. Di quattro elementi parliamo, che uniti insieme come una formula alchemica ci permetteranno di respirare la quinta essenza, che porterà pace e armonia nei nostri cuori stremati’.

Dio Drone, in collaborazione con Power Rent, Nude Guitars, Coito Negato e The Joshua Tree Pub presenta:

DIO DRONE FESTIVAL XII – A E T H E R

ABUL MOGARD

Impossibly distant, impossibly close by Abul Mogard & Rafael Anton Irisarri

EGLE SOMMACAL

“La chitarra di Egle ricava poesia purissima dal rumore” (Nazim Comunale in questo pezzo sui Massimo Volume)

RAMON MORO

Qui l’intervista di The New Noise.

NÀRESH RAN

Qui l’intervista di The New Noise (sette festival fa).