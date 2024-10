Chat Pile: il video di “Frownland”

Pubblichiamo questo video (regia di Matthew Zagorski) per ricordare a tutti che abbiamo intervistato i Chat Pile. Per come stanno andando le cose al gruppo (vedi partecipazione a Roadburn 2025), potrebbe essere stato uno dei nostri migliori colpi del 2024. “Frownland” è uno dei pezzi di Cool World, quello che – nel caso non ci credeste – giustifica i paragoni, spinti dalla band stessa, coi primi Korn. Basta del resto leggere come ci ha risposto il bassista Stin quando gli abbiamo chiesto delle sue “influenze”.

Fabrizio, il boss di The New Noise, quando ha saputo che ti avrei intervistato, era entusiasta che avrei parlato con il bassista della band e che avremmo dovuto pensare ad una domanda sulla vostra sezione ritmica, stra anni Novanta e stra godfleshiana. Quindi eccoci qui, che tipo di influenza hanno avuto su di te i Godflesh e che tipo di bassisti ti hanno definito come musicista?

Sicuramente! I Godflesh sono stati un’enorme influenza su tutta la band, vorrei dire forse l’influenza principale sul mondo dal quale usciamo, mentre per il mio sound personale posso dirti che al momento sono molto influenzato da quanto fatto da Chris Squire degli Yes, amo molto anche David Wm. Sims dei Jesus Lizard e Fieldy dei Korn. Credo che tutto quello che questi musicisti abbiano in comune sia di essere parecchio presenti nel mix con un sound incisivo e hi end, e volevo ottenere questo spessore e questa presenza insieme al suono della chitarra, mixando quindi i due strumenti a pari importanza. Tornando ai Godflesh, diciamo che l’area di suono che volevamo suggerire comprendeva sicuramente anche loro!