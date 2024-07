Blow Out | Review – “Dostoevskij” di Fabio e Damiano D’Innocenzo

“Dostoevskij”, quarta opera di Fabio e Damiano d’Innocenzo: un film (o una serie) come non ne vedevamo da tempo. Qualcosa di totalmente anomalo per il cinema italiano (e non solo): liberissimo di testa e di cuore, istintivo nel racconto e viscerale esteticamente.

Dostoevskij è complesso e profondo come solo la vita, a volte, riesce a essere. Abbiamo quindi provato a condensare nei pochi minuti di questa puntata cos’ha significato per noi vedere il mondo per 5 ore aderendo allo sguardo di Fabio e Damiano D’Innocenzo: è stata una di quelle discese nell’abisso che ti trascinano, ti spiazzano, ti emozionano e ti sorprendono costantemente.

Blow Out – frammenti di cinema è un podcast di critica cinematografica prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Radio City Trieste. Filmografie, correnti e suggestioni scomposte in piccoli frammenti, osservate da diversi punti di vista, spezzettate in tante minuscole parti.