Cosa sappiamo: Janne Liimatainen e Jarko Hedenius (Helsinki) hanno iniziato trent’anni fa e dopo aver fatto musica col pc, hanno cominciato a costruirsi da soli gli strumenti per produrre “elettronica analogica” (così ci capiamo) e hanno avviato il progetto vÄäristymä.

Unexplained Sounds Group pubblica una compilation che come minimo getta luce su due che non hanno avuto proprio tutta la fortuna che meritavano. A dover inquadrare il sound, il primo nome che viene in mente è quello di Vainio, direi quello più atmosferico di Ø, e da lì comincia tutta una discesa di riferimenti, ad esempio a raster-noton, ma la loro capacità di strappare melodie alle macchine mi fa pensare anche a uno come Hypox1a (Moe Espinosa), che poi su raster ci è finito col nome di Belief Defect. Nelle stesse tracce convivono sobriamente una punteggiatura ritmica quasi glitch e melodie retrò della prima elettonica che fu, collocate in uno spazio molto ampio grazie a un uso intelligente dei vuoti, come se fossimo in un laboratorio e avessimo isolato solo gli elementi necessari alla riuscita di un esperimento. Questo per non utilizzare la solita metafora dei segnali da chissà quale galassia lontana, anche se ci starebbe.