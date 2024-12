NIGHT SKINNY, Containers

Night Skinny.

Il percorso di Night Skinny (Luca Pace ai tempi, molisano salito a Milano e attivo discograficamente dal 2005) fila dritto ormai dal 2017 con gli stessi ingredienti: produzioni oscure, spesso storte, microfoni accesi e il gruppo grosso dei rapper a contendersi il microfono. Nei 50 minuti di Containers sono una ventina abbondante spalmati in 17 brani. La capacità di Night Skinny nel costruire questi dischi è quello di dare un’impronta forte e decisa alla sua musica, orientando di conseguenza strofe e interventi vocali, utilizzati come ingredienti che non vanno mai a sovrastare il lavoro d’insieme. Il disco rimane il suo insomma, dal quale squillano gli attori più forti del momento: chiudendo gli occhi li senti apparire… Kid Yugi, Tony Boy, Artie Five. “Tessera Sanitaria” con Papa V e Nerissima Serpe colpisce per gli incastri e per le voci crude della coppia, Tedua si prende lo spazio su una musica liquida con uno standard che esce però dal flusso generale del disco. “Good Girl” è l’unione di tre fra le voci più pop del rap degli ultimi anni: Rkomi, Ernia e Bresh se la giocano coesi con un brano che viaggerà in radio. Ad occhio e croce dovrebbe essere il momento di girare il vinile. Boom bap con Tony Effe, Capo Plaza ed Artie Five per un suono rotondo e ritmico, poi la musica si spezza in una “Rito Breve” nella quale Simba La Rue dà il meglio di sé, Noyz Narcos e Geolier a guardargli le spalle. Violenza ignorante in “Walzer”, con Fabri Fibra a benedire un suono oscuro e storto, una sirena che suona ed un amico che di nome fa Carmine. Il ricordo di un padre con Noyz Narcos e Guè prima che faccia il suo ritorno Madame a ballare sopra un giro di pianoforte, il tormento e l’amore. In “True Story” Noyz, Papa ed Artie riportano tutto al buio della strada mentre nella successiva “Solo” Luchè, fresco del nuovo Co’Sang, parte solo nel suo trip. Boy ed Effe in “T.O.N.Y.” spaventano i rider con le mascelle strafatte biascicando rime su groove narcotico e siamo pronti all’ultima Posse Track: Jake La Furia, Emis Killa, Rusty Kilo, Gue, Kid Yugi, Tony Boy, Paky e Nerissima Serpe per “CNTNRS”. Nonostante il rumore e il volume anche l’ultimo controllo doganale è passato. Luca Pace riaccende il motore del tir, si sistema il cappellino e porta a casa il rap in Italia, carico pieno ancora una volta.

Tracklist

01. Entro nel posto ft. Tony Boy, Kid Yugi & Capo Plaza

02. Trema ft. Tedua & Lazza

03. Divido cose ft. Kid Yugi & Paky

04. Solo Dio sa ft. Tony Boy, anice, Geolier & Shiva

05. DM ft. Tedua

06. Good girl ft. Rkomi, Ernia & Bresh

07. Nella trap ft. Artie 5ive, Capo Plaza & Tony Effe

08. Rito breve ft. Noyz Narcos, Simba La Rue & Geolier

09. Walzer ft. Papa V, Nerissima Serpe & Fabri Fibra

10. Mio padre ft. Noyz Narcos & Guè

11. Amore cieco feat. Madame

12. True story ft. Noyz Narcos, Papa V, Artie 5ive

13. Solo ft. Luchè

14. T.O.N.Y. ft. Tony Boy & Tony Effe

15. Numero 5 ft. Artie 5ive

16. CNTNRS ft. Jake La Furia, Emis Killa, Kid Yugi, Tony Boy, Rasty Kilo, Guè, Paky, Nerissima Serpe & Papa V