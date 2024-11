Il Ment Lubiana annuncia i Lankum

MENT Ljubljana è un festival di scoperta musicale che promuove artisti emergenti e facilita il networking tra professionisti del settore. A febbraio di quest’anno, il festival dovrebbe aver presentato circa 88 artisti da 24 paesi su 16 palchi. Le conferenze associate al festival riuniscono circa 700 professionisti della musica da una trentina di Paesi, focalizzandosi sull’industria musicale e sulla creatività.

Il festival aveva già annunciato 11 artisti, tra i quali un terzetto che conosciamo molto bene:

2K88 (PL)

Bnnyhunna (NL)

eat-girls (FR)

IDEM (HR)

Moving as a Giant (SI)

Neven (RS)

Širom (SI)

Tramhaus (NL)

Ugly (UK)

Use Knife (BE)

Zaffer 9 (CZ, SK)

Ieri l’organizzazione ha lanciato la bomba. Riportiamo la presentazione e linkiamo un nostro live report recente.

I Lankum hanno consolidato la loro reputazione come una delle voci più importanti d’Irlanda dopo l’uscita del loro quarto album False Lankum, nominato ai Mercury. Pubblicato su Rough Trade nel 2023, ha raccolto il plauso della critica e ha fatto conoscere la loro musica a legioni di nuovi fan devoti. False Lankum è concepito come un unico brano musicale, composto da 12 canzoni interconnesse che si sviluppano in un’epica durata di 70 minuti. Attingendo a canzoni tradizionali, la band ha creato un’esperienza d’ascolto coinvolgente e psichedelica, incorporando sfumature sperimentali e drone rimbombanti sposati con un songwriting classico e narrazioni senza tempo. Con una serie di concerti sold out a sostegno del nuovo disco, lo spettacolo dal vivo dei Lankum si è evoluto in una potenza contemporanea, con la strumentazione acustica della band (uilleann pipes, fiddle, fisarmonica, chitarra, tin whistle e percussioni) e le voci in stretta armonia che si trasformano in un vasto e caleidoscopico muro di suono.

Il quartetto irlandese si esibirà al Katedrala (Kino Šiška) il 13 febbraio 2025.