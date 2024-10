Full Of Hell + Andrew Nolan + Justin K Broadrick = “Sphere Of Saturn”

Il nuovo album collaborativo dei Full Of Hell e dell’artista industrial Andrew Nolan – titolo Scraping The Divine – è stato realizzato durante sessioni di registrazione che si sono svolte dal 2019 al 2023. Esce il 15 novembre per Closed Casket Activities. Dato per assodato chi siano i Full Of Hell, sappiamo che Andrew Nolan è un musicista e artista “industrial” e “punk”. È attivo in Scozia e Canada dagli anni ’90. Ha utilizzato vari pseudonimi come Andy Stick, Coloniser, Joshua Norton Cabal e Wolfagram. Ha fatto parte di numerosi gruppi musicali, tra cui Column Of Heaven, Death Agonies, Ebola, Intensive Care, The Endless Blockade e molti altri. Sempre Nolan racconta: “Il rapporto con i Full Of Hell è iniziato nei primissimi giorni della band, quando Dylan mi scrisse chiedendomi un feedback su un nastro noise dei Full Of Hell e una spiegazione degli elettronici dal vivo di The Endless Blockade. Più di un decennio dopo, diversi remix, apparizioni come ospiti, tour, sessioni di basso e elettronici dal vivo, un album di collaborazione completo è finalmente completo”.

Scraping The Divine presenta anche una lineup impressionante a livello di ospiti, tra cui Taichi Nagura (Endon), GxCx (Contagious Orgasm, BBVGC, ex-Guilty Connector), Intensive Care, Alex Hughes (Hatred Surge, Holy Money) e Sua Maestà Justin K Broadrick, col quale hanno realizzato “Sphere of Saturn”, in ascolto da ieri.

In ascolto dal disco (copertina del mitico Savage Pencil) c’è anche questa: